Caminhão tomba sobre carro e danifica residência; veja flagrante

Um caminhão tombou sobre um automóvel e destruiu o portão e as grades de uma residência na tarde desta sexta-feira (3) na Rua Clóvis da Fonseca, região central de Apucarana, norte do Paraná. Registros de como o local ficou foram enviados ao TnOnline e as imagens impressionam. (Assista abaixo)

O caminhão, que estava carregado com tijolos e madeiras, apresentou uma falha mecânica quando subia a Rua Clóvis da Fonseca. Um guincho foi acionado para realizar o reboque do veículo e, para que isso fosse feito, um cabo de aço foi utilizado. Contudo, o equipamento acabou se rompendo, fazendo com que o caminhão descesse a rua de ré. Não havia ninguém na cabine.

O veículo de carga tombou sobre um Volkswagen Virtus e atingiu o portão e as grades de uma residência. Inclusive, até o poste de energia do imóvel ficou destruído por conta do acidente.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O circuito de monitoramento de uma residência flagrou como o acidente aconteceu. Veja:

