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BR-376

Caminhão tomba na via de acesso ao Distrito do Pirapó e deixa motorista ferido

Acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e concessionária Motiva

Escrito por Da Redação
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Caminhão tomba na via de acesso ao Distrito do Pirapó e deixa motorista ferido
Autor Caminhão tombou na via de acessou ao Distrito do Pirapó - Foto: Cindy Santos

Um motorista de 36 anos ficou ferido após tombamento de caminhão carregado com frutas, na manhã deste domingo (6), na BR-376, em Apucarana (PR). O acidente ocorreu na pista sentido Maringpa, na via de acesso ao Distrito do Pirapó, e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e concessionária Motiva.

- LEIA MAIS: Suspeito de participação em homicídio é preso pela Polícia Civil em Apucarana

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De acordo com informações do tenente Everson Martins Júnior, a informação inicial dava conta que haveria uma vítima presa às ferragens do veículo. Ao chegarem ao local, os socorristas confirmaram que o motorista já havia sido resgatado por pessoas que passavam pela rodovia.


Caminhão tomba na via de acesso ao Distrito do Pirapó e deixa motorista ferido
AutorFoto: Cindy Santos

"A vítima no momento estava consciente, orientada, com uma contusão em região de crânio e algumas escoriações. Posteriormente imobilizada, colocada dentro da ambulância e foi transportada para o Hospital da Providência", explicou o oficial.

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As causas que levaram o veículo de carga a tombar às margens da pista ainda são desconhecidas. Segundo o tenente, não houve relatos de testemunhas. "Nem mesmo a vítima falou sobre o acidente", comentou.

O tráfego na rodovia de acesso ao distrito precisou ser parcialmente interrompido para o atendimento da ocorrência. Equipes da concessionária Motiva foram deslocadas para sinalizar a via e organizar os procedimentos de destombamento e remoção da carreta para a liberação total da pista.


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Caminhão tomba na via de acesso ao Distrito do Pirapó e deixa motorista ferido
AutorFoto: Cindy Santos
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acidente de transito Apucarana BR 376 Corpo de Bombeiros resgate de vítimas saúde e segurança tombamento de caminhão
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