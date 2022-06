Caminhão tomba e bloqueia BR-376 na Vila Reis em Apucarana

Da Redação

O Corpo de Bombeiros de Apucarana confirmou que um caminhão tombou na BR-376, no pontilhão da Vila Reis, na noite desta terça-feira (14). A pista ficou bloqueada.

continua após publicidade .

De acordo com os Bombeiros, quando as equipes chegaram, o motorista, de 59 anos, já tinha saído do caminhão e estava andando pelo local. Ele foi levado para ambulância e encaminhado para atendimento médico no Hospital da Providência.

O acidente não envolveu outros veículos e interditou a região do pontilhão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também atendeu a ocorrência.

continua após publicidade .

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada. Reportagem em atualização.