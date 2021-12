Da Redação

Caminhão tomba após tentativa de assalto em Apucarana

Um caminhoneiro sofreu um acidente em Apucarana, na BR-376, sentido Califórnia, após tentativa de assalto na madrugada desta quinta-feira (16).

continua após publicidade .

O tombamento ocorreu uma curva antes da entrada do Aeroporto de Apucarana, quando o motorista de um veículo Chevrolet Ômega preto, com os faróis apagados, tentou parar o caminhoneiro, jogando o carro para cima do caminhão.

Neste momento, conforme informações de testemunhas, o veículo tombou na pista e o Ômega fugiu do local, sentido Apucarana. Mesmo com o acidente, o motorista não sofreu ferimentos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada, mas ainda não localizou os suspeitos.