Um caminhão frigorífico, sem freios, atingiu o portão e o muro de uma casa na manhã desta segunda-feira (27), em Apucarana. O veículo bateu também em postes de energia e causou danos materiais. O acidente ocorreu na Rua Bela, na Vista Vila Santa Terezinha, nos fundos do novo Supermercado Muffato, na região do Bairro da Igrejinha.

De acordo com o motorista, de 45 anos, ele iria descarregar mercadorias no Supermercado quando perdeu os freios e desceu a rua. Primeiro o veículo atingiu um poste de energia, depois bateu no portão e no muro de uma casa.

O caminhão, de uma empresa de Arapongas, derrubou também o poste padrão da residência, além de arrancar fiações. Os danos provocaram a queda de energia. O veículo desceu aproximadamente duas quadras até parar.

Técnicos da Copel foram chamados e informaram que já trabalham para resolver o problema, porém, provavelmente a luz deve voltar nas casas que ficam próximas do acidente, somente no período da tarde.

O caminhoneiro sofreu apenas escoriações e recusou atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O ajudante, que estava fora do caminhão quando o acidente aconteceu ficou bastante nervoso. A Polícia Militar (PM) foi chamada.

De acordo com o tenente Ricardo, primeiro o caminhão atingiu o poste, depois o muro. "Apesar dos estragos o motorista passa bem", disse. ASSISTA:

Caminhão sem freios atinge casa e postes em Apucarana; veja - Vídeo por: Reprodução









