Caminhão sai da pista e cai em canaleta perto do "Bonezão"

Na manhã desta segunda-feira (7), um caminhão carregado de tomate saiu da pista e acabou caindo em uma canaleta na rodovia BR-369, próximo ao monumento do "Bonezão", na entrada de Apucarana.

O Mercedes Benz com placas de Apucarana acabou caindo na canaleta que divide as pistas da rodovia BR-369. Segundo o motorista Carlos Augusto, de 27 anos, ele vinha de Arapongas quando uma carreta saía da marginal para entrar na rodovia e no susto pisou no freio.

O outro motorista envolvido, Amarildo Sassin, de 56 anos, tinha descarregado tratores nas proximidades e seguia de volta para Curitiba. Ele disse que estava devagar e sinalizava entrar na pista quando o Mercedes freou.

Segundo a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que esteve no local, a causa mais provável foi o fator desatenção na direção, já que apesar da pista molhada pela chuva, a visibilidade estava boa no momento do acidente.

