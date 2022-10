Caminhão roubado em SP é recuperado dentro de barracão em Apucarana

Da Redação

Veículo é produto de roubo efetuado em Salto, São Paulo

Um caminhão roubado foi localizado na noite desta sexta-feira (14), pela Polícia Militar (PM), de Apucarana, em um barracão localizado na Vila Reis.

Após denúncia anônima, a equipe foi até o endereço e encontrou o veículo. Segundo informações da PM que checou a procedência pelo sistema, o caminhão é produto de um roubo efetuado na cidade de Salto, no interior de São Paulo.

Ainda conforme os policiais, o veículo foi entregue para os profissionais da 17ª Subdivisão Policial (SDP) de Apucarana e o mais rápido possível será devolvido para o proprietário em São Paulo.

fonte: PM Apucarana

