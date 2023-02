Caminhão roubado em Ortigueira é recuperado em Apucarana

Da Redação

Um caminhão Scania roubado nesta segunda-feira (20), em Ortigueira, foi recuperado na tarde desta terça-feira (21), pela Polícia Militar (PM), no Jardim Veneza, de Apucarana.

Conforme informações da PM, o solicitante informou que estava monitorando o veículo que havia sido roubado de dentro do pátio da Prefeitura de Ortigueira e que o sinal apontou que o caminhão estava no bairro de Apucarana.

A equipe foi até o endereço e localizou o veículo, o qual se encontrava sem o reboque e com as portas da carroceria abertas e que do interior o miolo de chaves tinha sido arrancado.

Os responsáveis pelo caminhão, conforme a PM, compareceram até a 17ª Subdivisão Policial (SDP) para onde o veículo foi levado pelos policiais.

