Caminhão não aguenta subir Rua Rosa Stábile em Apucarana e desce de ré

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um caminhão com placas de Curitiba se envolveu em um acidente em Apucarana, no norte do Paraná, no final da manhã desta quinta-feira (8). O veículo que transportava malha utilizada para roupas esportivas, seguia para Cambé, porém, o motorista teria se perdido ao seguir o GPS.

continua após publicidade .

O caminhão entrou no Jardim das Flores, e não aguentou subir a íngreme Rua Rosa Stábile, então desceu de ré e parou em uma região de mata. O caminhoneiro até tentou frear o veículo, ficando marcas de frenagem na via.

Pessoas que vivem no bairro contaram que constantemente caminhões descem a rua, pois não conseguem subir a ladeira. Ainda de acordo com os moradores, é preciso sinalizar o local, com alerta aos motoristas e assim evitar que uma tragédia aconteça no local.

continua após publicidade .

Os Bombeiros de Apucarana foram chamados, mas, apesar do grande susto, nenhuma pessoa ficou ferida. Um guincho foi chamado para providenciar a remoção do caminhão. Veja: null - Vídeo por: Reprodução





Siga o TNOnline no Google News