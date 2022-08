Caminhão frigorífico carregado tomba na BR 369, em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um caminhão carregado com 4 mil quilos de carne bovina tombou durante a madrugada desta terça-feira, 16, na BR 369, próximo ao Batalhão da Polícia Militar (PM). Ninguém se feriu.

continua após publicidade .

O motorista de 43 anos contou para a reportagem do TNOnline que por volta da 1h, dirigia pela rodovia no sentido a Maringá, quando a roda teria se soltado do caminhão, provocando o tombamento. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o salvamento, mas o motorista não se feriu. A PM também esteve no local.

O trânsito flui normalmente no local. A carga já foi transferida para outro caminhão e o motorista deve seguir viagem ainda nesta manhã.

continua após publicidade .

Agentes do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) estão no local, mas a remoção do veículo será realizada pela seguradora do frigorífico responsável pelo caminhão.

No momento da remoção, deverá haver interdição de uma das pistas para o trabalho.

Siga o TNOnline no Google News