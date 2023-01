Caminhão enrosca em fios e derruba poste em veículo de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Na tarde desta segunda-feira (30), um caminhão de Minas Gerais enroscou em fios e derrubou um poste em cima de um Fiat Fiorino que trafegava pela pela Rua Nagib Daher, área central de Apucarana. O acidente ainda causou a queda de energia em alguns estabelecimentos, incluindo um prédio, onde uma pessoa ficou presa no elevador.

continua após publicidade .

As equipes do Corpo de Bombeiros, da Copel e agentes do trânsito foram acionadas. De acordo com informações de testemunhas, o motorista do veículo não ficou machucado. O posto caiu na parte dianteira do Fiorino.

-LEIA MAIS: Entregador que morreu após atingir poste em Apucarana é identificado

continua após publicidade .

Conforme o caminhoneiro Ismael Martins Gonçalves, de 41 anos, ele estava indo entregar vasos sanitários em uma empresa localizada no centro de Apucarana e colocou o endereço no GPS. No caminho, ainda segundo o motorista, ocorreu o acidente.

A via está totalmente interditada e o trânsito foi desviado para a Rua Osório Ribas de Paula.

Siga o TNOnline no Google News