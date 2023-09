Caminhão é furtado durante a madrugada desta segunda em Apucarana

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada por um homem que teve seu caminhão Mercedes Benz furtado na madrugada desta segunda-feira (18). Segundo a polícia, o crime ocorreu na Rua Manganes, no Parque Industrial, região norte de Apucarana.

A vítima contou aos policiais que seu tio ligou o informando que bandidos estariam furtando o caminhão Mercedes Benz L 608 D placas ACK-8658.

A PM realizou buscas no entorno para localizar o veículo, mas até o momento o caminhão não foi recuperado. Quem tiver qualquer informação pode entrar em contato com a Polícia Militar através do 190.

Outro furto

