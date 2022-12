Caminhão é furtado de empresa em Apucarana

Da Redação

O dono do veículo contou que deixou o caminhão no pátio da empresa de reciclagem

Um caminhão, modelo Mercedes Benz, ano 1977, placas AAH-9C54, foi furtado de uma empresa em Apucarana. O crime aconteceu no Parque Industrial Galan. A Polícia Militar (PM) foi chamada por volta das 23h55.

O dono do veículo contou que deixou o caminhão no pátio da empresa de reciclagem, que através do sistema de monitoramento, por volta das 23:30 percebeu o furto.

O proprietário ainda disse que a carga de reciclagem foi jogada pra fora da carroceria. O veículo estava com o tanque cheio. A PM registrou um Boletim de Ocorrência. Até o momento, o caminhão não havia sido localizado.

Denúncias podem ser repassadas através de 190, 181 ou (43) 9 9608-9469, números da PM, além do 153 Guarda Civil Municipal ou 197, Polícia Civil.

