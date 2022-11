Caminhão é flagrado na contramão da BR-369, em Apucarana; veja

Da Redação

Um caminhão foi flagrado por um motorista na noite desta segunda-feira (14), por volta das 19h10, transitando na contramão da BR-369, em Apucarana, no norte do Paraná.

O caso aconteceu próximo ao "Bonezão", na pista do sentido Arapongas para Apucarana. A princípio, o condutor do caminhão estava no Contorno Norte e se perdeu, entrando na contramão da rodovia.

Muitos motoristas que iam pelo sentido oposto se assustaram com o caminhão, que vinha buzinando para tentar alertar os condutores. O caminhoneiro seguiu devagar até um acesso onde veículos que transitam pela Avenida Francisco Kitano utilizam para entrar na rodovia.

Apesar do susto, nenhum acidente aconteceu. Pelo flagrante, é possível ver o caminhão andando pela via da esquerda da pista até que chega no acesso à marginal, dá a seta, espera um carro passar e deixa a rodovia.

Essa não foi a primeira vez que um caminhão invade a contramão no trecho. Recentemente, uma situação parecida foi flagrada por motoristas.

