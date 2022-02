Caminhão desgovernado derruba poste em Apucarana

Da Redação

Um homem de 46 anos sofreu ferimentos, na tarde desta quinta-feira (10) em Apucarana, quando tentou recuperar o controle do caminhão em que ele fazia inspeção para sair em viagem. Durante o trabalho, provavelmente por uma falha nos freios, o caminhão desceu sozinho a rua, parando apenas quando bateu, de ré, num poste da via pública.

Segundo informações da PM, com base no relato da vítima e de testemunhas, quando o caminhão começou a descer a rua, desgovernado, o homem ainda tentou entrar na cabine para freá-lo, mas não conseguiu evitar o acidente. O acidente se deu na rua José Toth no Jardim Por do Sol.

Conforme socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), o homem sofreu ferimentos no pé. A Copel foi chamada.