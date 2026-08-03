Caminhão desgovernado atinge dois carros e grade de escola em Apucarana; veja
Colisão ocorreu no cruzamento das ruas São Paulo e Munhoz da Rocha
Um caminhão desgovernado atingiu dois veículos e depois a grade da Escola Adventista em Apucarana na tarde desta segunda-feira (03).
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Segundo a Polícia Militar (PM), o condutor do caminhão VW 7110S descia pela Rua São Paulo quando teria perdido o controle da direção. Ele cruzou a Rua Munhoz da Rocha e atingiu um Honda CR-V, que trafegava pelo cruzamento e, na sequência, uma caminhonete S10, que estava parada em frente à Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa), aguardando para acessar a Avenida Munhoz da Rocha. Na sequência, o caminhão bateu na grade de proteção de uma escola.
O condutor do caminhão foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Os ocupantes dos demais veículos não ficaram feridos. O caminhão ficou a metros de uma sala de aula. No entanto, nenhuma criança do estabelecimento de ensino também foi atingida.
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Antes de ser levado à UPA, o condutor do caminhão relatou falha mecânica. No entanto, as causas do acidente serão apuradas. Além da PM, agentes de trânsito da Prefeitura de Apucarana estavam no local para orientar os motoristas.