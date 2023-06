Caminhão de prestadora de serviços da Prefeitura derruba muro de CMEI

Um acidente envolvendo um caminhão terceirizado pela Prefeitura de Apucarana foi registrado na manhã desta quarta-feira (07) na Vila Operária. O veículo atingiu o portão e o muro de um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Cosap, localizado na Rua Primeiro de Maio. Ninguém ficou ferido.

O motorista do caminhão tentou realizar uma manobra para adentrar no CMEI para promover uma roçagem no local e colocar os entulhos no veículo. Porém, a ação não pôde ser concretizada, pois no momento em que tentou acessar à instituição, acabou enroscando no portão e isso fez com que parte da estrutura cedesse.

Os danos foram apenas materiais.



