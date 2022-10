Caminhão carregado de frios tomba na BR-376, em Apucarana

Da Redação

Um caminhão carregado de frios tombou na noite desta segunda-feira (24) no km 243 da BR-376, no Contorno Sul de Apucarana, no norte do Paraná. O Corpo de Bombeiros foi chamado para o local.

De acordo com Renato Alves, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor, de 36 anos, não sofreu ferimentos. "O motorista perdeu o controle do veículo na curva e tombou. Não teve vítimas, o condutor está bem, consciente e recusou atendimento médico", informou o agente.

Conforme informações apuradas no local, o motorista, morador de Arapongas, estava voltando de Curitiba para entregar a carga na região.

O caminhão ficou tombado e parte da carga espalhada pela pista.

A PRF está no local e faz a sinalização ao trânsito. Um guincho foi acionado para a remoção do veículo.

