Caminhão carregado com porcos tomba na BR 376 em Apucarana

Quem passou pela BR 376 na altura do KM 232, próximo da Eletran, em Apucarana, se deparou com uma cena triste: dezenas de porcos próximos da pista, alguns caminhando pelo acostamento e outros encarcerados em um caminhão que os transportava e tombou durante a madrugada deste sábado (18).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ocorrência foi registrada por volta de 01h30, e não houve vítimas feridas no caminhão. Também não houve interdição da via.

O caminhão, com placas do Rio Grande do Sul, vinha de Santa Catarina com destino a Cambira. Segundo o próprio motorista do veículo, ele subiu pela PR 170 e quando fez o retorno, próximo ao batalhão da PM, acabou tombando o caminhão.

Cones sinalizavam o local durante esta manhã, onde o veículo permanece. A Polícia Militar (PM) está no local e acompanha a ocorrência.

Outro veículo é aguardado para recolher e transportar os animais e um guincho foi acionado para retirar o veículo da via. Diversos animais acabaram morrendo por conta do acidente.

A situação exige maior atenção dos motoristas que passam pelo local. Veja:

