Caminhão carregado com frango tomba no Contorno Norte de Apucarana





Um caminhão tombou na madrugada desta quinta-feira (14) na PR-170, trecho do Contorno Norte de Apucarana. O motorista, um jovem de 28 anos, saiu ileso e não precisou de socorro médico. O acidente mobilizou equipes da Motiva Paraná, que encontram-se no local onde o veículo está tombado, às margens da rodovia.



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O caminhoneiro contou à reportagem que o veículo estava carregado com frango e seguia de Novo Itacolomi com destino a Rolândia, onde ele descarregaria a carga em uma granja. O motorista também disse que perdeu o controle do caminhão e não soube explicar mais detalhes sobre a causa do tombamento.





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Caminhão tombado às margens da PR-170, em Apucarana - Foto: Lis Kato/TNOnline Caminhão tombado às margens da PR-170, em Apucarana - Foto: Lis Kato/TNOnline

Um outro caminhão é aguardado no local para fazer a retirada da carga.



