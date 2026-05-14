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TRÂNSITO

Caminhão carregado com frango tomba no Contorno Norte de Apucarana

Acidente aconteceu quando o motorista estava levando carga para Rolândia; ele contou à reportagem que não se feriu

Escrito por Da Redação
Publicado em 14.05.2026, 09:28:24 Editado em 14.05.2026, 10:05:14
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Um caminhão tombou na madrugada desta quinta-feira (14) na PR-170, trecho do Contorno Norte de Apucarana. O motorista, um jovem de 28 anos, saiu ileso e não precisou de socorro médico. O acidente mobilizou equipes da Motiva Paraná, que encontram-se no local onde o veículo está tombado, às margens da rodovia.

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-LEIA MAIS: Motorista foge após acidente envolvendo três carros em Apucarana

O caminhoneiro contou à reportagem que o veículo estava carregado com frango e seguia de Novo Itacolomi com destino a Rolândia, onde ele descarregaria a carga em uma granja. O motorista também disse que perdeu o controle do caminhão e não soube explicar mais detalhes sobre a causa do tombamento.


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Caminhão carregado com frango tomba no Contorno Norte de Apucarana
AutorCaminhão tombado às margens da PR-170, em Apucarana - Foto: Lis Kato/TNOnline

Um outro caminhão é aguardado no local para fazer a retirada da carga.


Caminhão carregado com frango tomba no Contorno Norte de Apucarana
AutorFoto: Reprodução

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