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ACIDENTE DE TRÂNSITO

Caminhão atinge poste da Copel no Parque Jaboti em Apucarana

Motorista de 67 anos não ficou ferido na colisão ocorrida no início da tarde desta terça-feira (07); saiba mais

Escrito por Da Redação
Publicado em 07.07.2026, 14:07:46 Editado em 07.07.2026, 15:36:33
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Caminhão atinge poste da Copel no Parque Jaboti em Apucarana
Autor Acidente ocorreu no início da tarde desta terça-feira (7) - Foto: Adry Freitas/TNOnline

Um motorista de um caminhão perdeu o controle da direção e atingiu um poste de energia da Copel no início da tarde desta terça-feira (07) na Avenida Jaboti, em Apucarana. O acidente ocorreu nas imediações da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

-LEIA MAIS: Golpistas de iPhones e ladrões de lojas são alvos da Polícia Civil de Apucarana

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Por conta do acidente, vários bairros do entorno do Parque Jaboti tiveram cortes no fornecimento de energia elétrica.

O motorista do caminhão, de 67 anos, foi atendido pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, mas não sofreu ferimentos. Ele revelou no local que sofreu um mal súbito, mas recusou encaminhamento para o hospital.

Nenhum outro veículo foi atingido e não houve registro de feridos.

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Equipes da Copel estão no local trabalhando para restabelecer o fornecimento de energia na região. Segundo a concessionária, 62 clientes estavam sem energia ainda às 15 horas.

"Quebras de postes por abalroamentos estão entre os danos à rede elétrica passíveis de indenização à Copel. A responsabilidade financeira é do causador do acidente. O valor médio cobrado por poste danificado é de R$ 5.520,00", informou a Copel, em nota.


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