Caminhão atinge pedestre fora da faixa no centro de Apucarana

Motorista tentou desviar, mas carroceria acertou a mulher, que foi socorrida pelo Samu e levada à UPA

Uma mulher ficou ferida no início da tarde de terça-feira (21) após ser atingida por um caminhão enquanto atravessava a Avenida Doutor Munhoz da Rocha, na região central de Apucarana. O acidente ocorreu pouco antes das 13h.

-LEIA MAIS: Acompanhante tem dinheiro furtado em quarto de hospital em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com as informações registradas pelas autoridades, a pedestre tentava cruzar a via fora da faixa de segurança. O motorista do caminhão, que seguia do centro em direção aos bairros, percebeu a presença da mulher e fez uma manobra rápida para desviar. Apesar da tentativa, a carroceria do veículo de carga acabou acertando a vítima.

Quando as equipes de segurança chegaram ao endereço para registrar a ocorrência, o caminhão já havia deixado o local.

Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e prestaram os primeiros socorros à mulher ainda na avenida. Devido à natureza do impacto, os socorristas realizaram a estabilização da paciente e a encaminharam para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde recebeu avaliação e cuidados médicos adequados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As autoridades registraram o caso como um acidente de trânsito sem indícios de crime e repassaram as orientações necessárias à vítima quanto aos procedimentos legais cabíveis.