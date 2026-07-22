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ACIDENTE

Caminhão atinge pedestre fora da faixa no centro de Apucarana

Motorista tentou desviar, mas carroceria acertou a mulher, que foi socorrida pelo Samu e levada à UPA

Escrito por Da Redação
Publicado em 22.07.2026, 08:09:27 Editado em 22.07.2026, 08:09:24
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Caminhão atinge pedestre fora da faixa no centro de Apucarana
Autor Samu encaminhou vítima para a UPA - Foto: TNOnline

Uma mulher ficou ferida no início da tarde de terça-feira (21) após ser atingida por um caminhão enquanto atravessava a Avenida Doutor Munhoz da Rocha, na região central de Apucarana. O acidente ocorreu pouco antes das 13h.

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De acordo com as informações registradas pelas autoridades, a pedestre tentava cruzar a via fora da faixa de segurança. O motorista do caminhão, que seguia do centro em direção aos bairros, percebeu a presença da mulher e fez uma manobra rápida para desviar. Apesar da tentativa, a carroceria do veículo de carga acabou acertando a vítima.

Quando as equipes de segurança chegaram ao endereço para registrar a ocorrência, o caminhão já havia deixado o local.

Profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e prestaram os primeiros socorros à mulher ainda na avenida. Devido à natureza do impacto, os socorristas realizaram a estabilização da paciente e a encaminharam para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde recebeu avaliação e cuidados médicos adequados.

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As autoridades registraram o caso como um acidente de trânsito sem indícios de crime e repassaram as orientações necessárias à vítima quanto aos procedimentos legais cabíveis.

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acidente de transito Apucarana caminhâo pedestre ferido Segurança Viária
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