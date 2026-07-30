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ACIDENTE

Caminhão arrasta fiação e provoca queda de motociclista em Apucarana

Câmeras de segurança registraram o momento em que veículo de carga rompe a rede e, minutos depois, o condutor da moto é atingido pelos cabos

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.07.2026, 11:05:41 Editado em 30.07.2026, 11:34:58
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Imagens de câmeras de segurança obtidas pelo portal TNOnline registraram o momento em que um caminhão baú provocou um acidente ao romper a fiação aérea na Rua Rio Tibagi, no Núcleo Habitacional Papa João Paulo I, em Apucarana. O caso ocorreu na noite de domingo (26) e resultou na queda de um motociclista que transitava pelo trecho minutos após os cabos serem arrebentados e ficarem atravessados na pista.

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Nas imagens, o veículo de carga surge trafegando pela via quando atinge a fiação ao se aproximar de um cruzamento, provocando um forte estrondo. Em seguida, o condutor realiza manobras de marcha à ré e avança novamente pela mesma rua, arrastando os cabos até o rompimento completo da rede. Pouco depois, o motociclista passa pelo local, tenta realizar uma frenagem brusca ao notar o obstáculo, mas é atingido pelos fios, derrapa por alguns metros e cai no asfalto.


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Caminhão arrasta fiação e provoca queda de motociclista em Apucarana
AutorFoto: Arquivo pessoal

Com o impacto, o piloto sofreu ferimentos no joelho e no pescoço causados diretamente pelo cabo de fibra óptica, além de danos materiais no veículo. Em relato prestado ao portal, a vítima informou que teve retrovisores, guidão e manetes quebrados, além de carenagens riscadas, estimando um prejuízo financeiro entre R$ 300 e R$ 400.

Apesar de ter conseguido se levantar sozinho após a queda, o motociclista demonstrou preocupação com a segurança no trecho. Segundo ele, embora a empresa responsável tenha feito reparos pontuais após o acidente, a fiação permanece baixa e continua oferecendo riscos a quem trafega pela região. Até o momento, não há informações sobre a localização ou identificação do motorista do caminhão.


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Caminhão arrasta fiação e provoca queda de motociclista em Apucarana
AutorFoto: Reprodução vídeo


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