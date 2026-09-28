Caminhão arrasta fiação e mobiliza agentes de trânsito em Apucarana (PR)

Problema na rede elétrica ocorreu perto da UPA e exigiu o desvio temporário do tráfego na região

Um incidente com a fiação de energia mobilizou as equipes de trânsito e da Guarda Civil Municipal na tarde desta segunda-feira (28), na Rua Desembargador Clotário Portugal, Vila Clementina, nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Apucarana (PR).

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De acordo com relatos de populares reunidos no local, um ônibus que trafegava pela via acabou rebaixando os cabos aéreos. Logo em seguida, um caminhão passou pelo trecho e arrastou a fiação pendurada, causando a interrupção da pista.

Para sinalizar o perigo e alertar outros motoristas, moradores e frequentadores da região chegaram a colocar galhos de árvores na pista. As equipes foram acionadas para orientar os condutores e realizar o desvio do tráfego pelas ruas paralelas próximas à UPA durante o atendimento.

Uma empresa terceirizada responsável pela manutenção da rede elétrica esteve no local para fazer o conserto e a desobstrução dos fios. Paralelamente, os agentes de trânsito recolheram os galhos utilizados na sinalização e liberaram a via após a normalização do trecho.