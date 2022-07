Caminhada Internacional da Juruba conta com várias novidades; confira

Da Redação

A retomada da Caminhada Internacional da Juruba, após o período da pandemia, em Apucarana, será marcada por diversas novidades. O tradicional evento que chega à sua 11ª edição, no dia 17 de julho, terá um percurso de onze quilômetros em meio à natureza. O roteiro será concluído com almoço rural, missa, música ao vivo, bingo e barracas com produtos da agricultura familiar e artesanato religioso.

De acordo com a secretária de Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), Maria Agar, o evento integra o calendário nacional de caminhadas. “Por isso, as inscrições devem ser feitas diretamente no site pois a caminhada é divulgada em todo Brasil e até em outros países”, explica Maria Agar, acrescentando que o roteiro é também credenciado junto ao projeto Caminhadas da Natureza do Paraná, Federação Internacional dos Esportes Populares e Anda Brasil.

No momento da inscrição, que é gratuita, a pessoa poderá fazer a opção pelo almoço, no valor de R$ 35. “O cardápio será arroz, feijão, porco no tacho, frango assado e saladas diversas. O pagamento é antecipado e o comprovante do depósito deverá ser levado impresso no dia da caminhada”, orienta, Mário Felipe, coordenador municipal de turismo religioso.

Até o momento, caminhantes de 16 municípios do Paraná já confirmaram a inscrição. “Haverá um ônibus que ficará estacionado em frente da Praça Valmor Santos Giavarina (Praça da Cascata), de onde sairá às 8 horas em direção ao ponto de largada da caminhada, que iniciará às 8h30 nas imediações da mata e da represa do Schimidt”, informa Mário Felipe.

Os caminhantes passarão pelo Parque da Raposa e também terão a oportunidade de contemplar belas paisagens nas estradas do Xaxin e da Juruba. “A chegada acontecerá na Diaconia Nossa Senhora da Saúde, onde haverá a festa da comunidade que, ao mesmo tempo, está sendo organizada para recepcionar os caminhantes”, frisa.

Haverá uma missa celebrada pelo padre Nelson Muchenski na capela da diaconia, seguida pelo almoço e da festa da comunidade. “Os caminhantes que quiserem poderão passar uma tarde agradável no local, ouvindo música ao vivo, participando de um bingo ou adquirindo produtos em barracas que serão montadas por membros da comunidade”, reforça Mário Felipe.

O evento é uma promoção da Promatur, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR) e o ecobooking. “No dia, também teremos o apoio da Autarquia de Saúde, com ambulância e equipe de enfermagem, da Autarquia de Educação que cederá os ônibus para o transporte, da Assistência Social que disponibilizará uma van para quem porventura cansar ao longo do trajeto, da Guarda Municipal e do Meio Ambiente que farão a segurança e a sinalização do trajeto”, completa o coordenador municipal de turismo religioso.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

