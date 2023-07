Caminhada em Apucarana pede fim da violência contra a mulher; vídeo

Caminhada no centro da cidade chama atenção para o problema da violência contra a mulher

Dezenas de pessoas participaram neste sábado (22), em Apucarana, da 1ª Caminhada do Meio-dia. O evento faz parte das atividades do Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, que visa combater a violência contra a mulher. Veja vídeo abaixo

A ação integra a Campanha Paraná Unido no Combate ao Feminicídio, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa do Paraná. Em Apucarana, a atividade tem organização da Prefeitura de Apucarana, através da Secretaria da Mulher e Assuntos da Família (Semaf).

A movimentação, com participação aberta a toda população, contou com lideranças políticas, religiosas e comunitárias, bem como representantes de instituições de apoio e proteção à mulher. O ponto de concentração foi a Praça Interventor Manoel Ribas (Praça do Redondo), de onde os participantes partiram em caminhada sentido Praça Rui Barbosa, onde, ao meio-dia, realizaram um ato em defesa dos direitos da mulher e pelo fim da violência.

“Esta caminhada é mais uma ação coletiva de conscientização sobre a existência do problema e da responsabilidade que cada um de nós tem em estarmos vigilantes e combativos para identificar e denunciar a violência contra a mulher”, diz o prefeito Júnior da Femac, enaltecendo a liderança da secretária estadual da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, que está na coordenação-geral do movimento em todo o Paraná.



Segundo dados do Ministério Público do Paraná (MP-PR), em 2022 foram registrados 274 casos de feminicídio ou tentativa de feminicídio no Estado. De 2019 a 2022, foram 314 feminicídios e 911 homicídios dolosos contra mulheres. Neste ano, Apucarana registra dois feminicídios.

