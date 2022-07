Caminhada da Juruba bate recorde de participantes em Apucarana

Da Redação

Mais de 700 pessoas participaram neste último domingo da 11ª Caminhada Internacional da Juruba, em Apucarana. Com trajeto de 11 quilômetros, além de ar puro e muito contato com a natureza, a programação contemplou missa, festa (apresentações musicais, bingo e outros atrativos), e almoço junto à diaconia Nossa Senhora da Saúde, por onde passaram cerca de 1,5 mil pessoas.

O evento foi uma promoção da Prefeitura de Apucarana, através da Secretaria da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur) e integra o circuito de Caminhadas da Natureza do Paraná. “Apucarana acredita e investe no turismo que, além de ser uma atividade econômica importante, geradora de emprego e renda para a cidade, promove o lazer e a qualidade de vida”, assinala o prefeito Júnior da Femac.

A secretária da Promatur, professora Maria Agar Borba, assinala que a participação desta edição foi recorde. “Além de termos preenchidos as 500 vagas oficiais, calculamos que mais 250 caminhantes foram à caminhada sem fazer inscrições, com veículos próprios. Pessoas de Apucarana e de diversos municípios da região”, relata a secretária.

O superintendente da Promatur e coordenador municipal de caminhadas rurais, Mário Felipe Rodrigues, relata que a caminhada teve início Parque Ecológico da Raposa, com passagem por propriedades rurais nas estradas do Xaxim e da Juruba. “A chegada aconteceu na Diaconia Nossa Senhora da Saúde”, reforça Rodrigues, enaltecendo o apoio do prefeito municipal aos projetos da Promatur e também a todos os envolvidos na caminhada rural.

“O sucesso desta edição, mais uma vez, deve-se ao comprometimento e suporte de toda equipe de funcionários da Promatur, Autarquia de Educação, secretarias de Meio Ambiente, da Assistência Social, de Serviços Públicos e da Comunicação Social. Nossos agradecimentos especiais também à Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ao Pároco Pe. Nelson, coordenadores e todos os paroquianos”, concluiu Mário Felipe Rodrigues, superintendente da Promatur.

A 11ª Caminhada Internacional da Juruba é uma promoção da Promatur, em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR) e o Ecobooking.

