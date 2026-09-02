Câmeras registram momento em que picape capota na BR-369 em Apucarana; assista

Motorista, de 67 anos, estava consciente e estável no momento do atendimento e foi encaminhado ao Hospital da Providência





Câmeras de segurança registraram o exato momento em que uma picape Fiat Strada capotou várias vezes na BR-369, em Apucarana (PR), na manhã desta quarta-feira (2). O motorista, um homem de 67 anos, ficou ferido, mas estava consciente e estável no momento do atendimento. O veículo de placas de Arapongas foi parar em uma área às margens da rodovia e ficou bastante destruído. Assista ao vídeo no início da matéria.

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O resgate da vítima exigiu a mobilização rápida de equipes da concessionária Motiva Paraná, do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Segundo o tenente Augusto Marks Batista, do Corpo de Bombeiros, a vítima estava consciente e relatou o que provocou a saída de pista. “Ele comentou que uma carreta fechou ele, acabou perdendo o controle do veículo, saiu da pista de rolamento e acabou perdendo o controle numa valeta que tem ali do lado de fora da pista, onde escoa a água. Então acabou capotando algumas vezes”, relatou Marks. A dinâmica do acidente e a eventual participação desse segundo veículo serão investigadas pela PRF com o apoio das imagens gravadas.

Acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (2) - Foto: Reprodução/Câmera de Segurança Acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (2) - Foto: Reprodução/Câmera de Segurança

Quando os bombeiros chegaram ao local, os socorristas da concessionária já haviam feito a estabilização primária do motorista. A corporação assumiu então o controle de um vazamento de combustível e o trabalho de desencarceramento, devido à deformação da caminhonete. “Nosso serviço foi apenas estabilizar o veículo e elaborar o plano de corte da lataria para fazer a retirada do condutor”, explicou o tenente.

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A equipe adotou um protocolo rigoroso, retirando o idoso em um ângulo de aproximadamente 30 graus para minimizar a movimentação da coluna e evitar o agravamento de eventuais lesões. “A gente tenta fazer a maior abertura de espaço possível para mexer a vítima o menos possível. A gente tira a lata da pessoa, não tira a pessoa da lata”, detalhou o oficial.

Foto: Vitor Flores/ TNOnline Foto: Vitor Flores/ TNOnline

Apresentando dores na região do pescoço, o motorista foi avaliado por uma médica do Samu ainda no local e, na sequência, encaminhado ao Hospital da Providência, em Apucarana, para exames detalhados. Apesar da gravidade do impacto e do fato de o airbag da Strada não ter sido acionado, o oficial dos Bombeiros ressaltou que “poderia ter sido pior, mas, graças a Deus, o condutor estava com o cinto de segurança e evitou um mal maior”, concluiu o tenente, aproveitando para alertar os motoristas sobre a importância da manutenção dos equipamentos de segurança automotiva.