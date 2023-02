Câmeras registram furto em veículo; dois homens são presos

Da Redação

Ambos foram encaminhados para a delegacia de Apucarana

Dois homens foram presos no começo da madrugada desta segunda-feira, 06, em Apucarana, depois de quebrarem o vidro de um carro que estava estacionado e furtar objetos que estavam dentro do veículo. Eles foram identificados através de imagens de câmeras de segurança.

Segundo o boletim de ocorrências, o furto aconteceu na Avenida Governador Roberto da Silveira. Uma mulher estacionou o carro por volta das 18h30 para ir à igreja, e ao retornar, por volta das 21h, percebeu que o vidro lateral havia sido danificado e objetos pessoais, incluindo uma carteira com documentos e cartões, foram levados.

Após a Polícia Militar (PM) receber imagens de monitoramento do local, o patrulhamento foi intensificado e na região central da cidade, um grupo de pessoas foi abordado após um homem dispensar objetos no chão ao ver a viatura. Ele e um outro homem foram reconhecidos por conta das imagens, e entre os objetos dispensados no chão, foram encontrados produtos do furto descrito.

Ambos foram encaminhados para a delegacia de Apucarana.

