Câmeras mostram atropelamento registrado na Minas Gerais; veja

Nas imagens é possível ver que a vítima caminhava pela via, entre o movimento dos veículos

Câmeras de segurança de um comércio localizado na Avenida Minas Gerais, próximo ao local onde ocorreu um atropelamento com vítima fatal na noite desta sexta-feira, 07, flagraram o momento em que Jonas José da Silva, de 34 anos, é colhido por um carro enquanto atravessava a via. Ele morreu na hora.

Nas imagens é possível ver que a vítima caminhava pela via, entre o movimento dos veículos. No momento em que atravessava de volta para a calçada, acabou sendo atingido por um carro, que o arremessou a pelo menos 35 metros do local da colisão. Veja:

O acidente



Jonas José da Silva foi atropelado por um veículo Gol, com placas de Telêmaco Borba, conduzido por um homem de 41 anos que estava com a filha de 13 anos e seguia sentido Apucarana/Arapongas.

Com a violência do impacto, o corpo da vitima foi arremessado a 35 metros do ponto inicial de colisão. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Siate do Corpo de Bombeiros foram ao local. Os socorristas tentaram reanimar a vítima, mas o óbito foi confirmado.

Pai e filha, que estavam no veículo, não sofreram ferimentos.

Equipes da Polícia Civil, Perícia Científica e IML, compareceram ao local para levantamento de dados e remoção do corpo, respectivamente.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar (PM) devem apurar as causas do acidente.

