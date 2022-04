Da Redação

Câmeras identificam homem que achou carteira; dono faz apelo

Câmeras de segurança instaladas na Rua Aristóteles, na Vila Nova, em Apucarana, identificaram um homem que teria encontrado uma carteira com dinheiro e documentos em nome de Augusto Pereira Carvalho. A vítima foi até a delegacia registrar um boletim de ocorrências e entregou as imagens à policia.

Segundo Carvalho, ao descer da caminhonete Toyota que dirigia, a carteira, que estava no bolso acabou caindo, sem ele perceber. Ele entrou em um comércio próximo de onde deixou o veículo estacionado e na hora de fazer o pagamento, percebeu que estava sem a carteira.

"Eu pedi para ver as imagens das câmeras que registram o lado de fora da loja na tentativa de encontrar onde eu poderia ter deixado a carteira, quando vi a imagem do rapaz que estava com o carro parado atrás da caminhonete. Ele viu minha carteira no chão e pegou", contou.

A vítima faz um apelo para que a pessoa que encontrou a carteira, devolva seus documentos. "Eu não quero nada de mal para o rapaz, nem precisa me devolver o dinheiro, eu quero só meus documentos e o cartão do banco. Ele não tem culpa, eu que deixei cair e não percebi. Peço que quem achou, que traga na delegacia pra mim", declarou.