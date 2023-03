Câmeras flagram ônibus desgovernado segundos antes de atingir casa

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Bombeiros e PM estiveram no local

Câmeras de monitoramento registraram o momento em que um ônibus de transporte de trabalhadores desce desgovernado pela Rua Doutor Egídio Genaro Tucci, no Núcleo Habitacional Osmar Guaracy Freire, em Apucarana, no Norte do Paraná, na manhã deste sábado (11). O veículo acabou invadindo uma casa no final da rua, por volta das 8 horas. Apenas o motorista do coletivo ficou ferido. Assista o vídeo abaixo.

continua após publicidade .

As imagens cedidas pela Premier Segurança Digital mostram que o motorista do ônibus desvia de um veículo branco que segue no mesmo sentido e, por isso, atinge outro carro que estava estacionado na via. Na sequência o motorista do coletivo faz uma conversão à esquerda e invade uma residência. O impacto com a casa não foi registrado pelas câmeras. Havia uma moradora no local no momento do acidente, mas segundo o Corpo de Bombeiros, ela saiu ilesa.

- LEIA MAIS: Ônibus invade e destrói residência no 'Guaracy Freire', em Apucarana

continua após publicidade .

O motorista, um homem de 64 anos, não sofreu ferimentos graves. Ele seria o dono da empresa responsável pelo coletivo e informou que o veículo estava com problemas no freio desde a última quinta-feira (09). Na manhã deste sábado, ele estaria a caminho da oficina mecânica.

"Cedo eu ia levar o ônibus na oficina para arrumar o freio, eu ia virar às esquerdas só que um carro atrapalhou e eu desci direto. Aí pisei no freio, e não tinha mais freio", relatou o condutor do ônibus, que foi identificado como Mauro Aparecido Pedroso.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar (PM) de Apucarana atenderam a ocorrência. O motorista sofreu escoriações leves no braço e foi atendido pelos socorristas no local.

continua após publicidade .

MORADORES RECLAMAM

Um morador da rua, ouvido pelo TNOnline, reclamou que outros proprietários de ônibus estacionam os veículos nas imediações. Além do risco de acidentes, como ocorreu neste sábado, o morador também relatou que os veículos pesados estão destruindo o asfalto do bairro causando diversos buracos.

O ônibus de transporte de trabalhadores estava sem freio e invadiu e destruiu uma casa no "Guaracy Freire", em Apucarana - Vídeo por: PREMIER SEGURANÇA VIRTUAL

Siga o TNOnline no Google News