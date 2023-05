Câmeras flagram ladrão furtando loja de conveniência, em Apucarana

Da Redação

Após o furto, ele fugiu

Um homem que invadiu uma loja de conveniências de um posto de combustíveis na região central de Apucarana, foi identificado pela polícia graças ao sistema de câmeras de segurança. Após o furto, ele fugiu.

De acordo com o boletim de ocorrências, a Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 5h da manhã desta sexta-feira, 12, pelo funcionário de um posto de combustíveis localizado na Avenida Munhoz da Rocha. Ele relatou aos policiais que ao chegar no local de trabalho, notou que o escritório havia sido arrombado. O ladrão teria entrado pelo forro. Carteiras de cigarros e isqueiros foram levados.

As imagens de câmeras de segurança do local foram mostradas aos policiais, que logo identificaram o autor do furto. Ele seria um andarilho.

Foram feitas buscas, mas o suspeito ainda não foi localizado.

Assista o flagrante:

null - Vídeo por: Reprodução

