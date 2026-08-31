Câmeras flagram homem arrombando e furtando a casa da própria mãe em Apucarana

Suspeito levou duas televisões e um botijão de gás da residência; ele mora em uma edícula nos fundos do mesmo terreno

Um homem de 25 anos é o principal suspeito de arrombar e furtar a casa da própria mãe na manhã deste domingo (30), no Loteamento Djalma Mendes de Oliveira, em Apucarana. A ação foi registrada pelo sistema de monitoramento da residência.

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A Polícia Militar foi acionada pela irmã do suspeito, que verificou as imagens das câmeras de segurança. Os registros mostram o autor arrombando a porta dos fundos do imóvel e saindo, primeiramente, com dois aparelhos de televisão e, em seguida, com um botijão de gás de 13 kg. Os objetos foram acondicionados em um veículo.

O suspeito reside em uma edícula anexa ao imóvel furtado. As equipes policiais realizaram patrulhamento nas adjacências, mas o autor não foi encontrado. A família foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis junto à Polícia Judiciária.

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