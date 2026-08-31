Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
CRIME

Câmeras flagram homem arrombando e furtando a casa da própria mãe em Apucarana

Suspeito levou duas televisões e um botijão de gás da residência; ele mora em uma edícula nos fundos do mesmo terreno

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Câmeras flagram homem arrombando e furtando a casa da própria mãe em Apucarana
Autor Foto: Freepik/Imagem ilustrativa

Um homem de 25 anos é o principal suspeito de arrombar e furtar a casa da própria mãe na manhã deste domingo (30), no Loteamento Djalma Mendes de Oliveira, em Apucarana. A ação foi registrada pelo sistema de monitoramento da residência.

📰 LEIA MAIS: Homem agride esposa, quebra celular e foge com filho em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Polícia Militar foi acionada pela irmã do suspeito, que verificou as imagens das câmeras de segurança. Os registros mostram o autor arrombando a porta dos fundos do imóvel e saindo, primeiramente, com dois aparelhos de televisão e, em seguida, com um botijão de gás de 13 kg. Os objetos foram acondicionados em um veículo.

O suspeito reside em uma edícula anexa ao imóvel furtado. As equipes policiais realizaram patrulhamento nas adjacências, mas o autor não foi encontrado. A família foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis junto à Polícia Judiciária.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana ARROMBAMENTO crime familiar Furto POLICIA MILITAR segurança
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV