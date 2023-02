Câmeras flagram homem arremessando filhote de gato no PR; veja

Da Redação

A PM chegou rapidamente ao local e acionou o Canil Municipal, que se prontificou a socorrer o gatinho

Um homem de 66 anos foi preso na manhã desta terça-feira, 14, na Vila Nova, em Apucarana, norte do Paraná, depois de quase matar um filhote de gato, arremessando o animal para cima e deixando cair no chão sob forte impacto. Além de maltratar o animal, ele ainda teria ameaçado um vizinho com um facão. Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança da rua onde o crime ocorreu. (Veja vídeo abaixo).

Segundo informações da Polícia Militar (PM), a equipe foi acionada por um morador da Rua Grande Alexandre, do bairro Vila Nova, que informou que um vizinho o teria ameaçado com um facão, após cometer maus-tratos contra um gatinho. O jovem informou que o vizinho, que é seu tio, teria dispensado o filhote de gato em seu quintal para morrer, já que tem 03 cachorros soltos em casa. Quando ele viu o bichinho, o pegou e foi levar de volta para o tio. Por conta disso, os dois iniciaram uma discussão.

Em determinado momento, o idoso teria arremessado o gatinho muito alto, deixando o filhote cair sob forte impacto no chão, o que deixou o animal muito ferido. O jovem recolheu o bichinho na tentativa de salvá-lo e em seguida, o idoso passou a persegui-lo com um facão. Ele só não conseguiu golpear o jovem porque tropeçou e caiu na calçada.



A PM chegou rapidamente ao local e acionou o Canil Municipal, que se prontificou a socorrer o gatinho e fornecer os tratamentos necessários. Assista:

O idoso, que é reincidente na prática de violências, foi encaminhado para a delegacia. No ano passado, ele foi flagrado por câmeras do bairro, agredindo um mendigo que dormia na calçada. Na época, ele não foi preso.

