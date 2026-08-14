Câmeras flagram furto de notebooks em carro no Centro de Apucarana

Criminoso quebrou a janela de um veículo estacionado e fugiu com mochilas contendo materiais da organização de uma festa local







Uma ação criminosa registrada na madrugada desta sexta-feira (14) mobilizou a Polícia Militar no Centro de Apucarana. Câmeras de segurança de um estabelecimento comercial flagraram o momento em que um homem quebrou a janela de um Volkswagen Polo estacionado na Rua Osório Ribas de Paula, nas proximidades de um supermercado, e furtou uma mochila contendo dois notebooks, cartões bancários, documentos, uma máquina de vendas de ingressos e pertences pessoais.

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As imagens mostram o suspeito caminhando pela calçada usando um moletom com capuz antes de se aproximar do veículo. Mesmo após o alarme disparar e as luzes do automóvel começarem a piscar, o criminoso conseguiu abrir a porta, retirar os pertences e fugir rapidamente do local. O proprietário havia deixado o carro estacionado na via enquanto realizava a divulgação de um evento em comércios da região.





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Foto: Reprodução vídeo Foto: Reprodução vídeo

Os equipamentos levados continham dados operacionais e arquivos essenciais para a realização do "Arraiá dos Gordinhos", evento festivo programado para ocorrer neste sábado (15) no município. A Polícia Militar realizou patrulhamentos na região logo após ser acionada, mas até o momento o suspeito não foi localizado e os pertences não foram recuperados. As gravações das câmeras de segurança já foram entregues às autoridades policiais para auxiliar na identificação do autor do crime.