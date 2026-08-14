Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
CRIME

Câmeras flagram furto de notebooks em carro no Centro de Apucarana

Criminoso quebrou a janela de um veículo estacionado e fugiu com mochilas contendo materiais da organização de uma festa local

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline



Uma ação criminosa registrada na madrugada desta sexta-feira (14) mobilizou a Polícia Militar no Centro de Apucarana. Câmeras de segurança de um estabelecimento comercial flagraram o momento em que um homem quebrou a janela de um Volkswagen Polo estacionado na Rua Osório Ribas de Paula, nas proximidades de um supermercado, e furtou uma mochila contendo dois notebooks, cartões bancários, documentos, uma máquina de vendas de ingressos e pertences pessoais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- LEIA MAIS: Ladrões quebram vidros e furtam dois carros no centro de Apucarana

As imagens mostram o suspeito caminhando pela calçada usando um moletom com capuz antes de se aproximar do veículo. Mesmo após o alarme disparar e as luzes do automóvel começarem a piscar, o criminoso conseguiu abrir a porta, retirar os pertences e fugir rapidamente do local. O proprietário havia deixado o carro estacionado na via enquanto realizava a divulgação de um evento em comércios da região.


CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Câmeras flagram furto de notebooks em carro no Centro de Apucarana
AutorFoto: Reprodução vídeo

Os equipamentos levados continham dados operacionais e arquivos essenciais para a realização do "Arraiá dos Gordinhos", evento festivo programado para ocorrer neste sábado (15) no município. A Polícia Militar realizou patrulhamentos na região logo após ser acionada, mas até o momento o suspeito não foi localizado e os pertences não foram recuperados. As gravações das câmeras de segurança já foram entregues às autoridades policiais para auxiliar na identificação do autor do crime.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana Crime eventos Furto POLICIA MILITAR segurança
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV