Câmeras flagram furto de moto em Apucarana; polícia procura autores

Câmeras de monitoramento registraram a ação de dois homens no furto de uma motocicleta, em Apucarana, no norte do Paraná. O crime ocorreu na segunda-feira (13), na Rua Joaquim Alves, na Vila Santa Lorena, em plena luz do dia. No local ainda havia movimentação de pedestres e vários veículos estacionados, o que não intimidou os criminosos. Assista o vídeo no fim da reportagem.

O caso é investigado pelo setor de Furtos e Roubos da 17ª Subdivisão Policial que analisou imagens de várias câmeras de monitoramento instaladas nas imediações, o que permitiu analisar a ação dos bandidos de ângulos diferentes. Nas gravações é possível ver que a dupla passa pelo local por volta das 10h55, um deles vai até a o alvo do furto, uma Honda Titan 125, placa AIW-5178, mas por algum motivo não leva a motocicleta. Os dois saem do local, dão a volta na quadra, e retornam às 10h58 quando um dos comparsas consegue furtar a moto e ambos fogem, cada um para um lado diferente. As imagens estão sendo analisadas pela Polícia Civil que pede a colaboração da população com denúncias via whatsapp: (43) 3420-6700.

O delegado-adjunto da 17ª Subdivisão Policial André Garcia disse que este e outras tentativas de crimes estão sendo investigadas. "Antes de levar essa motocicleta temos a informação que eles tentaram em diversas oportunidades e não conseguiram. Temos imagens das câmeras de segurança do local onde o crime ocorreu e contamos com apoio da população".

De janeiro a setembro deste ano Apucarana registrou 152 furtos de veículos, um aumento de 10% em comparação ao mesmo período do ano passado quando foram computados 138 crimes do tipo. Os dados do relatório do Centro de Análise, Planejamento e Estatística da Secretaria da Segurança Púbica do Paraná (Sesp) incluem todos os tipos de veículos.

Assista um dos vídeos que mostram a ação dos bandidos:

