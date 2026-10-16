Câmeras flagram dupla arrombando e invadindo mercado em Apucarana; veja

Os invasores fugiram levando cerca de R$ 2 mil em dinheiro e garrafas de bebida alcoólica do estabelecimento





Dois criminosos arrombaram um mercado na madrugada desta sexta-feira (16), no Jardim Colonial, em Apucarana. Os invasores fugiram levando cerca de R$ 2 mil em dinheiro e garrafas de bebida alcoólica do estabelecimento.



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A Polícia Militar (PM) foi acionada por volta das 3h50 para atender a ocorrência. No local, a gerente da loja relatou que o circuito de videomonitoramento registrou toda a ação. As imagens mostram os dois suspeitos forçando e quebrando a porta de entrada para conseguir acessar o interior do comércio.

Criminosos furtaram mercado em Apucarana - Foto: Reprodução Criminosos furtaram mercado em Apucarana - Foto: Reprodução

Além do dinheiro que foi retirado do local, a dupla também furtou quatro garrafas de uísque. Logo após o crime, eles fugiram da loja e não foram mais vistos.

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Com base nas características físicas registradas pelas câmeras de segurança, os policiais realizaram buscas pelas ruas do bairro e em regiões próximas, mas nenhum suspeito foi localizado. A responsável pelo estabelecimento foi orientada pela polícia sobre os procedimentos legais para o andamento das investigações.