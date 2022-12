Câmeras flagram "caramelo" furtando ração no centro de Apucarana; veja

Da Redação

Ele abocanha o potinho com a ração, tomando "rumo ignorado"

Câmeras de segurança de uma farmácia, localizada no centro de Apucarana, registraram em flagrante o momento em que um furto aconteceu na manhã desta sexta-feira, 30. De acordo com a proprietária do local, não é a primeira vez que o "meliante" se aproveita da distração de todos, para cometer o furto.

Nas imagens, é possível ver o ladrão caramelo, se aproximando dos potinhos deixados com água e ração para alimentar os animais de rua. Ele dá uma olhadinha para conferir se ninguém está olhando e abocanha o potinho com a ração, tomando "rumo ignorado".

As imagens do "gatuno" mais que fofo, foram enviadas pela farmacêutica Andreia Sorpili, que também é responsável pela Sociedade Protetora dos Animais de Apucarana (SOPRAP). Ela conta que o cachorrinho, conhecido como caramelo, vive com moradores da rua naquela região, na Avenida Curitiba, esquina com a Rua São Paulo. Segundo ela, o animal é bem dócil e já foi pego outras vezes em "flagrante delito".

"As câmeras já flagraram o meliante uma outra vez, ao invés de só se alimentar, ele leva o pote embora. É o único cachorrinho que faz isso, às vezes ele leva embora ou então deixa o potinho no meio da quadra. E nesta sexta-feira, o ladrão caramelo atacou novamente", conta Andreia, aos risos.

Assista o momento do "flagrante": null - Vídeo por: Reprodução

