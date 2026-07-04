Câmeras de segurança flagram suspeito furtando moto durante a madrugada em Apucarana





Uma motocicleta foi furtada na madrugada deste sábado (4) no centro de Apucarana (PR), em um crime registrado por câmeras de segurança. O veículo, modelo Titan CG 150, estava estacionado na Avenida Curitiba, próximo à Praça do Redondo, em frente ao estabelecimento comercial onde o proprietário trabalha.



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As imagens de monitoramento mostram como foi o crime. Por volta das 5h10, o suspeito se aproxima da moto e a leva embora empurrando, sem dar a partida no motor. Em um outro registro em vídeo, o homem é visto já conduzindo o veículo pela Rua Doutor Munhoz da Rocha, também na região central do município.

A vítima acionou a Polícia Militar assim que percebeu o crime e registrou o boletim de ocorrência. Até o momento, o veículo não foi localizado pelas autoridades. Informações que possam ajudar na recuperação da motocicleta ou na identificação do suspeito podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 190, da Polícia Militar, ou 181, da Polícia Civil.

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Furto foi filmado por câmeras de segurança - Foto: Reprodução Furto foi filmado por câmeras de segurança - Foto: Reprodução



