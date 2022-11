Câmeras de segurança flagram ação criminosa em salão de beleza; veja

Da Redação

O crime ocorreu durante a madrugada de quinta-feira (10)

Câmeras de segurança flagraram a ação de um criminoso furtando um salão de beleza na Rua Tamandaré, área central de Apucarana, na madrugada de quinta-feira (10). O criminoso adentrou no estabelecimento por volta das 1h50 e acabou sendo preso por volta das 2h40.

Pelas imagens, é possível notar o bandido tentando arrombar a porta do salão e, na sequência, rastejando para entrar no local. Enquanto a ação criminosa acontece, seu "comparsa", que é um cachorro, o aguarda do lado de fora.

Assista:

O vídeo ainda mostra a chegada da Polícia Militar (PM) após uma denúncia anônima. O rapaz que ainda se encontrava dentro do salão de beleza foi preso em flagrante pela PM.



Segundo a equipe policial, o homem informou que cometeu o crime por ser usuário de drogas.

Com o homem foi encontrado um secador de cabelo, uma prancha, uma caixa de som pequena e uma nécessaire feminina.

