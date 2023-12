Câmeras de monitoramento 24 horas são instaladas na Rua Ponta Grossa

Câmeras de monitoramento 24 horas começaram a ser instaladas na Rua Ponta Grossa, no centro de Apucarana, no norte do Paraná. O sistema visa reforçar a segurança e reduzir casos de furtos e roubos nos estabelecimentos localizados no endereço. De acordo com informações do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana) já foram instaladas 8 câmeras em quatro quadras da rua.

continua após publicidade

"As câmeras já foram instaladas e agora só falta codificar e colocar nos aplicativos dos lojistas que aderiram ao projeto. Estamos muito felizes, pois é mais segurança neste fim de ano para o nosso comércio que vai começar a atender em horário estendido na quinta-feira (7)", destaca Aída Assunção, presidente do Sivana.

- LEIA MAIS: Comércio de Apucarana atende em horário especial a partir desta quinta

continua após publicidade

O projeto prevê a instalação de um total de 16 câmeras de última geração, com resolução FullHD e funções de inteligência artificial, com leitura de placas de veículos. O cerco digital vai começar na esquina da Rua Ponta Grossa com Miguel Simeão até o cruzamento com a Rua Galdino Gluck Júnior. O sistema de monitoramento vai operar de forma integrada aos órgãos de segurança pública e resultado de uma parceria público-privada, uma vez que o município disponibiliza o uso do espaço público, mas é pago pelos lojistas e também por moradores que desejarem aderir ao projeto.

“É importante deixar claro que essa iniciativa não faz parte do projeto de Revitalização da Rua Ponta Grossa, mas, com certeza esse serviço só tem a agregar ao novo conceito”, observa.

Siga o TNOnline no Google News