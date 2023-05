Câmera registra vítima de execução correndo de atiradores em Apucarana

Da Redação

Uma câmera de segurança registrou o momento em que Marlon Henrique Baptista de Souza, de 24 anos, corre dos atiradores pela Rua Carlos de Carvalho, no Jardim Ponta Grossa, em Apucarana, norte do Paraná. O jovem foi morto a tiros, no começo da tarde desta terça-feira (23).

A gravação mostra Marlon entrando no mercado, na tentativa de se proteger, porém, os atiradores, que escondem o rosto, vão atrás, causando pânico no estabelecimento. Veja:

As imagens são analisadas pela polícia. O carro usado no crime ainda não foi encontrado. Acredita-se que o veículo pode ter sido roubado ou furtado. "Foram muitos tiros, fiquei apavorada, com muito medo mesmo", disse uma moradora do bairro.



O crime:

Pelo menos cinco homens armados e encapuzados participaram da execução de um jovem de 24 anos, morto a tiros no início da tarde desta terça-feira (23) na zona norte de Apucarana. O crime aconteceu no Jardim Ponta Grossa. Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento para onde a vítima correu tentando se salvar mostram, segundo a polícia, um atirador disparando contra a vítima já caída no chão. O jovem morto estava em saída temporária e voltaria para o Centro de Reintegração Social de Londrina (Creslon) em três dias.

O rapaz foi identificado como Marlon Henrique Baptista de Souza. Inicialmente, o rapaz estava sentado na mureta de uma residência quando foi surpreendido pela chegada dos atiradores, que estavam em uma Parati. Com a aproximação dos atiradores, o rapaz fugiu para um mercado localizado na esquina das ruas Paranaguá e Carlos de Carvalho. Funcionários e consumidores estavam dentro do estabelecimento, mas ninguém se feriu.

O rapaz foi perseguido e alvejado dentro do estabelecimento. Na sequência, o jovem pulou o muro dos fundos do local e entrou no quintal de uma residência nos fundos do estabelecimento, onde acabou morrendo. Neste local, ele ainda foi alvejado novamente por um dos atiradores.

O Instituto Médico Legal (IML) e o Instituto de Criminalística compareceram no local. Preliminarmente, a informação é que mais de vinte tiros foram disparados. Vários cartuchos de calibre 9 mm foram recolhidos.

O jovem cumpria pena em Londrina e tinha sido beneficiado em saída temporário no último dia 12 de maio, para o Dia das Mães. Segundo a Polícia Civil, o rapaz deveria voltar ao Creslon na próxima sexta-feira (26).

O delegado Marcus Felipe da Rocha Rodrigues esteve no local. A polícia trabalha com a possibilidade do crime ter ligações com outras execuções registradas na cidade nos últimos meses motivadas pela disputa do tráfico de drogas. "Ainda não temos elementos para afirmar isso, mas já trabalhamos dentro dessa possibilidade. É sempre o mesmo modo de operação", comenta.

