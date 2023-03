Câmera registra sequência de tiros no Jardim Colonial em Apucarana

Da Redação

A câmera de segurança de uma casa localizada no Jardim Colonial, em Apucarana, no norte do Paraná, registrou a sequência de tiros que provocou a morte de um homem no final da tarde deste sábado (25). Durante o tiroteio, Márcio de Almeida Inácio, de 33 anos, foi atingido diversas vezes e ele morreu no local. Na mesma ação, outros dois homens, 37 e 31 anos, foram baleados e levados para o Hospital da Providência.

Um foi atingido no braço e segue internado, consciente. Já o outro está em estado grave, entubado. Nas imagens feitas pela câmera também é possível ver o morador da residência varrendo a calçada e segundos depois dos disparos, é surpreendido pelo homem baleado no braço pedindo ajuda.

Veja o vídeo registrado pela câmera de segurança: null - Vídeo por: tnonline

Investigação

O delegado chefe da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, Marcus Felipe da Rocha Rodrigues,durante entrevista ao TNOnline, na manhã desta segunda-feira (27), disse que a disputa de território para tráfico de drogas pode ter motivado mais um assassinato na cidade. No final da tarde de sábado (25), um homem, de 33 anos, foi morto a tiros. Para o delegado, Marcio de Almeida Inácio foi executado e o crime premeditado.

“No dia do crime fomos para o local. No domingo, retornamos em busca de imagens de segurança e testemunhas. Conseguimos algumas imagens e informações que seguem em sigilo para não atrapalhar as investigações, porém, a polícia acredita que esse crime possa estar relacionado ao conflito de disputa de território para o tráfico de drogas naquela região”, explica.

