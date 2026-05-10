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BATIDA VIOLENTA

Câmera registra carro desgovernado atingindo fachada de empresa em Apucarana

Motorista foi retida no interior do veículo e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros; acidente ocorreu na madrugada deste domingo

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.05.2026, 12:20:43 Editado em 10.05.2026, 12:20:36
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Uma motorista ficou ferida após perder o controle do carro e colidir violentamente contra a fachada de uma empresa na Avenida Minas Gerais, em Apucarana, na madrugada deste domingo (10). A vítima ficou retida no interior do veículo e precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhada na sequência ao Hospital da Providência com contusões no rosto e no crânio.

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De acordo com imagens de câmeras de segurança e informações repassadas pelo subtenente Carmo, que atendeu a ocorrência, a mulher seguia sozinha no sentido ao centro da cidade. Logo após um cruzamento, ela saiu da pista, atingiu uma mureta e bateu contra a estrutura de uma empresa de embalagens, causando danos significativos tanto no automóvel quanto no imóvel comercial.


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Câmera registra carro desgovernado atingindo fachada de empresa em Apucarana
AutorCâmera de segurança flagrou o acidente - Foto: Reprodução

Durante o atendimento, os bombeiros constataram que a condutora estava solta no interior do veículo, mas as portas acabaram travadas devido à força do impacto. Foi necessário o uso de ferramentas especializadas de desencarceramento para realizar a liberação e o resgate seguro da mulher. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também compareceu ao local do acidente para registrar a ocorrência e adotar os procedimentos legais cabíveis.

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