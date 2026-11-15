Câmera registra caminhão atingindo lateral de carro na Rua Cuiabá, em Apucarana

Imagens mostram o momento em que o veículo de carga bate em um Chevrolet Corsa e segue pela via; carro teve danos na lateral e no retrovisor







Uma câmera de segurança registrou o momento em que um caminhão atingiu a lateral de um carro na Rua Cuiabá, em Apucarana, na tarde da última sexta-feira (13). Após a colisão, o motorista do caminhão seguiu caminho.

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As imagens mostram o veículo de carga passando pela rua e atingindo a lateral de um Chevrolet Corsa que estava no local. Com o impacto, o carro teve a lateral arranhada e o retrovisor quebrado.

O registro da câmera permite acompanhar toda a movimentação no momento da batida.

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