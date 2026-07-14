Câmera mostra carreta desviando de Fiorino antes de atingir Fiat Uno na Avenida Minas Gerais

Imagens de segurança flagraram o momento em que o veículo de carga invade a pista contrária ao tentar evitar uma batida







Uma nova imagem de câmera de segurança revelou a dinâmica exata do acidente envolvendo uma carreta e um Fiat Uno, registrado no último sábado (11), na Avenida Minas Gerais, próximo ao Estádio Olímpio Barreto, em Apucarana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

📰 LEIA MAIS: Paraná registra ganho real de salários em todos os setores da economia desde 2018



O vídeo mostra que o motorista do veículo de carga precisou realizar uma manobra brusca à esquerda para desviar de uma Fiat Fiorino que mudava de faixa, momento em que acabou atingindo o Uno, que seguia no sentido centro da cidade. Até a divulgação desse novo ângulo, os registros anteriores mostravam apenas a conversão repentina da carreta, sem deixar claro o motivo da ação.

Apesar do forte impacto, os ocupantes do carro de passeio — um homem de 34 anos que conduzia o veículo e uma passageira de 27 anos — não sofreram ferimentos graves. O tenente Waner de Paula Ferreira, do Corpo de Bombeiros, explicou que as vítimas não ficaram presas às ferragens.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A equipe de resgate precisou apenas destravar uma das portas do automóvel para facilitar a saída do casal, sem a necessidade de utilizar ferramentas de corte pesado. Após os primeiros socorros realizados ainda no local, dentro da ambulância do Siate, os dois ocupantes foram encaminhados para avaliação médica na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município.



