Câmera mostra ação de ladrões em conveniência em Apucarana; veja

O crime aconteceu na madrugada desta terça

Dois ladrões, um deles armado com revólver, roubaram uma conveniência. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira (29), na Avenida Santos Dumont, em Apucarana. A Polícia Militar (PM) foi chamada às 1h15. Uma câmera de segurança registrou a ação dos ladrões.

O funcionário do local contou que dois homens entraram no espaço. Eles usavam máscara de proteção individual e blusas de moletom, um estava armado com um revólver cromado. Os ladrões realizaram a ameaças, roubaram dinheiro do caixa, diversas bebidas. Veja a ação: null - Vídeo por: Reprodução Não foi possível perceber que os assaltantes estavam em uma moto ou carro. Imagens de câmeras de segurança serão analisadas. A polícia realizou patrulhamento, mas os ladrões não foram encontrados.

Outro crime

Jovem tem celular roubado em Apucarana, no Núcleo Castelo Branco

Um jovem teve o celular roubado na tarde desta terça-feira (28). O crime aconteceu na Rua Dolores Duran, no Núcleo Castelo Branco. O ladrão estava armado com faca.

Conforme a Polícia Militar (PM), o assaltante era alto, tinha bigode, usava camisa cinza, aparentava ter 25 anos, armado com uma faca, pegou o celular e saiu correndo em direção a linha férrea.

