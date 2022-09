Câmera flagra suspeito furtando celular de vendedor em Apucarana

Da Redação

Um homem foi flagrado por imagens de uma câmera de segurança furtando um celular que estava sobre o balcão de uma loja de eletrônicos, que fica localizada na Avenida Curitiba, no centro de Apucarana, próximo ao Shopping CentroNorte. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (1º), por volta das 15 horas.

A vítima foi um vendedor do estabelecimento comercial. Ele foi à 17ª Subdivisão Policial para registrar um Boletim de Ocorrências. Ele conta que o rapaz se passou por cliente e aproveitou um momento de distração. "Eu estava atendendo uma cliente, o suspeito entrou na loja e eu pedi para aguardar um pouco. Conversei com a outra cliente e num momento de descuido de 5 segundos ele pegou o celular e logo saiu da loja", conta.

Nas imagens, é possível ver que o homem espera em frente ao balcão no interior da loja. Ele percebe que ninguém está o observando, pega o aparelho e coloca no bolso de trás. A Polícia Civil está com as imagens e investiga o caso para conseguir identificar o autor do furto. Veja o vídeo acima.

