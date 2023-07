Câmera flagra 'pescaria' em loja; "Começou de novo", diz comerciante

A câmera de segurança de um estabelecimento comercial de Apucarana, no Norte do Paraná, registrou um furto no estilo "pescaria" durante madrugada desta sexta-feira (28). A proprietária da loja de roupas masculinas, cansada da criminalidade na cidade, sequer registrou um boletim de ocorrência.

A loja fica localizada na Avenida Curitiba, na área central do município. De acordo com as gravações, dois homens são os responsáveis pelo furto e levaram menos de 20 minutos para cometer o crime. Assista no final da matéria.

A prática da "pescaria" causou medo e revolta nos comerciantes de Apucarana em março deste ano, mas havia dado uma "pausa". "Achei que agora estava seguro voltar as peças para vitrine e começou de novo", desabafou a comerciante que, por segurança, preferiu não ter a identidade revelada.

Nas imagens de monitoramento, é possível ver que um dos suspeitos passa na calçada em frente a loja às 04h23. Ele olha a vitrine do estabelecimento, sai andando e retorna às 04h37 com o arame utilizado para cometer o furto. Logo na sequência, o outro homem aparece nas gravações e fica ao lado do comparsa. Às 04h43, a dupla havia "fisgado" um dos produtos da loja.

De acordo com a proprietária, uma camiseta masculina de R$ 89,90 foi levada. A empresária, no entanto, teve um prejuízo enorme com a porta de blindex do estabelecimento. Os criminosos danificaram a estrutura e, além de precisar chamar um chaveiro para abrir a fechadura, ela gastará aproximadamente R$ 700 com o conserto.

Repetição e revolta

A apucaranense relatou à reportagem do TNOnline que essa é a segunda vez que a loja é alvo de ladrões praticando a "pescaria". Na onda anterior do crime, o comércio havia sido o primeiro local furtado.

"Da outra vez furtaram mais produtos. [...] Conversei com vários policiais amigos, mas, realmente, parece que os governantes que não estão mais fazendo questão", contou.

A jovem pede mais segurança e afirmou que espera que a situação seja um alerta para as autoridade e sirva para ajudar outros comerciantes de Apucarana a se proteger.

